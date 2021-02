Épisode 02 - Caché

Disponible jusqu'au 8 février 2026

L´Escouade doit revoir le dossier de Corine Vaillancourt, disparue depuis six ans. Alors que Renaud et Lily-Rose analysent le dossier, ils découvrent un détail important que Marc-André avait mis de côté à l´époque où il était en charge de l´enquête. Dominic et Pénélope doivent faire équipe pour aider les nombreuses victimes de l´attaque et ainsi concilier le travail et les sentiments… Renaud apprend une nouvelle concernant Marilou, il est à nouveau sous le choc !