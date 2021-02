Disponible jusqu'au 31 janvier 2022

Lancement du Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Fabien Cloutier et Julie Ringuette s´affrontent dans une série d´épreuves loufoques pour monter la plus grosse équipe. Parce que faire le Défi 28 jours, c´est plus l´fun en gang ! Des invités vedettes participent aux défis et se joignent à l´équipe de Julie ou de Fabien. Qui sortira gagnant, à la fin de la soirée ?