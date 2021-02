TVA Sports 2

TVA Sports est devenue la chaîne incontournable pour les amateurs de sports avec une offre de nombreuses propriétés de prestige. TVA Sports est le diffuseur francophone exclusif de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Canada jusqu’en 2026 et le diffuseur francophone exclusif de l’Impact de Montréal et diffuseur officiel de la MLS jusqu’en 2022. La chaîne a conclu des ententes avec la WWE pour RAW, la Ligue majeure de baseball (MLB), les Blue Jays de Toronto, le football universitaire du RSEQ et du U Sports incluant la Coupe Vanier, la Coupe Rogers, le tennis de la WTA, la LHJMQ, la LCH, GYM, Eye of the Tiger Management, l’Euro 2020, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal et le Red Bull Crashed Ice.