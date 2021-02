Les Pierrafeu

Ils vivent à l'âge de pierre. Fred Caillou le belliqueux et naïf, Arthur Laroche le suiveux incluant tout le reste des deux familles vivent à St-Granite. C’est une version fantaisiste de la préhistoire où des dinosaures, des ptérodactyles, des tigres à dents de sabre, des mammouths laineux et d'autres animaux disparus depuis longtemps coexistent avec des hommes des cavernes, qui emploient une technologie équivalente à celle du XXe siècle en se servant surtout de divers animaux comme outils. Dans la vie de tous les jours ils ne manquent de rien, les personnages conduisent des voitures faites de pierre ou de bois et de peaux de bêtes, et actionnées grâce à l'essence, bien qu'on ait besoin de se servir de ses pieds pour les mettre en route.