La petite maison dans la prairie

A la fin du XIXème siècle, la conquête de l’ouest nous est contée par la jeune Laura Ingalls. Elle est sa famille s’installent dans le village de Walnut Grove pour y établir leur ferme. Si les temps sont durs et que les drames de la vie n’épargnent pas cette petite communauté et la famille. Tous se serrent les coudes et s’entraident afin que chacun puisse vivre heureux. Charles et Caroline sont les parents de Mary, Laura, Carrie et, plus tard, Grace. Ils adopteront aussi un jeune garçon du nom d’Albert.