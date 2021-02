Km/h

Comédie de situation mettant en vedette Michel Barrette dans le rôle de Denis Charest, chroniqueur-vedette du magazine automobile KM/h. Père divorcé et tombeur de ces dames, il vit toutes sortes de péripéties aux côtés des membres du magazine et de ses grands enfants. Heureusement, il peut toujours compter sur son grand ami et confident : Germain (Gildor Roy).