Catherine

Moderne et impertinente, la comédie de situation Catherine décrit les péripéties quotidiennes, les doutes et les déboires de carrière d’une jeune femme dans la trentaine. Croqueuse d’hommes et persuadée de son charme infaillible, Catherine est toujours à l’affût d’une nouvelle conquête. À la fois naïve et manipulatrice, elle a le don de comploter les scénarios les plus farfelus et d’y entraîner tout son entourage. Sa coloc Sophie, qui se retrouve plus souvent qu’à son tour prise dans ses tribulations, lui donne heureusement le change avec son humour noir et ses remarques assassines.