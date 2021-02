Caméra Café (2002-2012)

Dans les bureaux d’une succursale montréalaise d’une grande compagnie canadienne, une machine à café. Dans cette machine à café, une caméra. Et devant cette caméra, toutes les tribulations inimaginables entre employés, patrons et visiteurs de toutes sortes. L’aire de repos de cette entreprise devient le théâtre où se joue la vie de bureau et la caméra dissimulée dans la machine à café sera le témoin privilégié des humeurs et des intrigues, des hauts et des bas de tous et chacun. Sous forme de sketches réalistes, Caméra Café jette un regard mordant ou cocasse sur la vie quotidienne d’employés de bureau où le moindre accroc à l’ordinaire bouleverse la routine et devient l’événement du jour!