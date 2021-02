Urgence : entre la vie et la mort

Aux urgences de l'hôpital général de Vancouver, patients, infirmiers et docteurs côtoient quotidiennement la vie et la mort. Vivez avec eux les moments d'angoisse dans la salle d'attente, les opérations risquées et les convalescences qui s'en suivent. Chaque patient a une histoire touchante à raconter.