Unité canine

Série documentaire où l’on va explorer les différentes escouades canines des corps policiers (détection de substances, débusquement de personnes, protection policière, patrouille, soutien émotionnel auprès de victimes d’actes criminels, etc.) Nous verrons les chiens dans leurs interventions et nous serons également témoin de la relation entre les chiens et les policiers.