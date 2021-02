New Amsterdam

Le nouveau directeur médical du plus vieil hôpital public aux États-Unis entend changer le système. Pour ce jeune et brillant docteur, sauver des vies passe avant toute chose. Il n’hésitera donc pas longtemps avant de brasser le statu quo et de sortir des sentiers battus pour offrir les meilleurs soins qui soient aux patients de cet hôpital en manque d’amour.