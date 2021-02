Le poids du devoir

Cette série plonge au cœur des affaires les plus troublantes et complexes vécues par des détectives. Ces histoires de meurtres sordides ont souvent poussé les enquêteurs dans leurs derniers retranchements... et elles continuent de les hanter à ce jour. Dans chaque épisode, des détectives nous font revivre les moindres détails de leurs enquêtes fascinantes mais tortueuses, les revers cruels comme les avancées prometteuses, tout en s’ouvrant sur la façon dont ces affaires ont affecté leur vie. Émouvante et prenante, cette série s’intéresse aux impacts durables que ces crimes inimaginables ont eus sur les détectives chargés de les résoudre.