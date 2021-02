Disponible jusqu'au 1 janvier 2024

Une charcuterie artisanale familiale recherche activement un(e) charcutier(ière). Un poste très difficile à combler, car les personnes compétentes dans ce domaine se font rares au Québec. Pamela, Charlemagne et Audrey veulent à tout prix décrocher cet emploi qui changerait leur vie. Marcel, propriétaire de Saucissons Vaudois et son bras droit Valérie tenteront de faire le meilleur choix possible parmi ces trois candidatures.