Fentanyl, la menace

Fentanyl la menace est un docu-réalité piloté par Samian qui s’intéresse au travail des intervenants de première ligne qui luttent contre cette drogue mortelle. On y suit les ambulanciers qui interviennent en cas de surdose, les policiers qui tentent de limiter le trafic, les infirmiers et médecins qui travaillent dans des quartiers chauds de la ville et les intervenants de rue. Les personnages de la série sont les acteurs clés qui œuvrent tous les jours pour protéger la population. Tous ces intervenants se livrent à Samian et lui font découvrir leur univers.