Illico

Club illico est la plateforme de vidéo sur demande par abonnement francophone la plus populaire au Québec et offre le plus grand éventail de contenus francophones. La plateforme qui célèbre son 5e anniversaire, donne accès à ses abonnés un catalogue renouvelé en continu qui compte maintenant près de 6 500 titres. Club illico compte près de 360 000 abonnés.