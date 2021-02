Vu sur terre

Pour que la planète se porte moins mal, il faut observer ce qui est beau et écouter ceux qui sont simplement aussi authentiques que les endroits dans lesquels ils vivent. C’est là toute l’intention de cette série, qui raconte une page du «roman de la Terre». Partez à la découverte de lieux où la nature et les hommes ont fait alliance pour les préserver et admirez les paysages grandioses du Québec, de la Bolivie, de la Bretagne, du Nevada, du Japon et du Botswana.