Un Québécois à Paris

Benoit Roberge, touriste québécois qui rêve de devenir parisien, part à la quête des secrets les mieux gardés de Paris, arrondissement par arrondissement. Au fil d’un parcours rempli de rencontres et de lieux qui n’apparaissent dans aucun guide touristique, Benoit respire l’âme de la Ville Lumière et ce qu’elle a de plus beau à offrir. Êtes-vous prêt à découvrir le Paris de Benoit ?