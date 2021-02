Trésors des pirates des Caraïbes

Partez à la chasse au trésor dans les Caraïbes en compagnie de Philippe Cousteau, petit-fils du célèbre Jacque Cousteau, et de sa femme Ashlan Cousteau et revivez les légendes de pirates à bord de leur bateau. Visitez les plus belles destinations et plongez au coeur de mystères ancestraux, alors que ce couple charismatique tente d’exposer la vérité sur les histoires de pirates les plus mémorables.