Tout un festival

Benoit Roberge est de retour dans les régions du Québec et il s’arrête cette fois dans les meilleurs festivals. De la Montérégie au Saguenay en passant par les Laurentides, l’animateur emmène sa fougue et son amour des gens à la découverte des évènements importants et surtout festifs, qui parsèment la saison estivale. D’un festival à l’autre, les rencontres sont toujours riches, authentiques et s’ancrent dans l’humour et le plaisir de la fête.