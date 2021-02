Soleil tout inclus

Laurence Bareil vous amène dans les plus beaux tout inclus! De la République Dominicaine en passant par le Mexique, l’Espagne, le Costa Rica, Cuba, et le Portugal, nous visiterons les hôtels qui conviennent à chaque type de vacances et de vacanciers. Plusieurs excursions sont au programme afin d’explorer les secrets cachés de ces destinations où le soleil, la mer, la plage et le rêve sont… tout inclus!