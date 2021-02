Les aventures de monsieur Gluzicki

Jérôme Gluzicki repart pour de folles aventures dans les endroits les plus festifs ou insolites du monde. Sur les traces de Dracula, du Yéti, ou du Loch Ness, il va à la rencontre des locaux et pose un regard décalé sur leurs coutumes. Vivez en compagnie du joyeux Monsieur Gluzicki de nouvelles aventures étonnantes qui n'ont pas fini de vous surprendre et de vous faire rire.