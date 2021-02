Le wine show

Matthew Goode et Matthew Rhys animent cette nouvelle série qui raconte l'histoire des gens à l'origine des vins les plus fascinants du monde, ainsi que celle des précieux liquides eux-mêmes. Filmé dans de ravissants environnements partout dans le monde, le Wine Show divertira et inspirera tous ceux qui apprécient le vin et qui désirent en savoir un peu plus sur cette boisson divine.