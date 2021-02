Le voyageur assoiffé

C'est en travaillant dans les bars de Boston que Jack Maxwell a compris qu'en s'asseyant avec un étranger, devant quelques verres, le monde finissait par s'ouvrir devant nous. Suivez Jack en Sicile, en Tanzanie, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres contrées tout aussi attrayantes à la recherche des boissons alcoolisées les plus typiques et surprenantes du monde… et des gens qui les boivent?!