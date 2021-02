Guide et bourlingueur

Guide et bourlingueur est une série qui met en vedette des guides professionnels qui sont chargés de créer de nouveaux itinéraires de voyage pour des touristes en quête d'aventures. Chaque guide a sa façon bien particulière d'élaborer ses parcours, mais ils ont tous quelque chose en commun le désir de voyager, de découvrir, d'explorer, de bouger et de communiquer. En compagnie de Stéphane qui part avec François en Inde, avec Sylvie en Argentine et avec Jacques au Japon, le métier de guide-créateur de voyage prend une toute autre signification.