Bienvenue au camping

Le camping est le mode de vacances préféré des Français! C’est donc de cette passion pour l’hébergement en plein air qu’est née la compétition ‘‘Bienvenue au camping’’ où chaque semaine, 4 couples de propriétaires de lieux de camping se reçoivent les uns chez les autres afin de tester et d’évaluer les sites et les équipements. Le dernier jour de la semaine, les quatre couples se réunissent pour prendre connaissance des remarques formulées par les autres participants et découvrir le gagnant.