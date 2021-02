Benoit à la plage

Benoit Roberge ne se lasse pas des plaisirs offerts par les stations balnéaires françaises. Avec la verve et l'humour qu'on lui connaît, Benoit découvre cette fois les paysages sauvages et romantiques du littoral breton, normand et du Nord-Pas-de-Calais. Au gré de rencontres fortuites, Benoit se balade en vieux gréement, discute avec un pêcheur de pouce-pied, fait le malin sur la plage, s'adonne à une séance de thalassothérapie dans un hôtel mythique, cueille et déguste des algues et prend l'apéro en bonne compagnie.