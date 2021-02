Ben & breakfast

Benoit Roberge nous emmène aux quatre coins du Québec et nous fait visiter 3 établissements qui valent le détour parfois pour des paysages à couper le souffle, d'autres fois pour LA recette de crêpes caramélisées ou encore pour les propriétaires qui sont l'âme de ces gites. Au menu de chaque épisode : 3 régions différentes et 3 endroits où le style et l'approche sont distincts. Avec son humour légendaire et sa franche camaraderie, Benoit rend chacune des visites uniques et mémorables.