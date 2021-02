À vos risques et périls

Suivez Hugo Girard qui est de retour dans les quartiers les plus dangereux des États-Unis. De New York à la Nouvelle-Orléans, de Niagara Falls à Cleveland, Hugo ne recule devant rien pour interagir avec ceux qui habitent les endroits les plus chauds de la planète. Réussira-t-il à gagner leur confiance?