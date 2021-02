Viens voir mes rénos!

Viens voir mes rénos! c’est une compétition de rénovation qui implique 3 couples ou familles allumés et déterminés à gagner! Animée par Kevin Raphael, l'objectif est de réaliser une rénovation du tonnerre, pour en mettre plein la vue et ainsi remporter la compétition et ainsi offrir la chance au gagnant de bonifier son budget de rénos de 3000$ ! C’est la seule compétition de rénos qui vous donne 3 « avant-après » par épisode!