MasterChef Junior

Des jeunes âgés de 8 à 13 ans démontrent leurs talents culinaires et leur amour pour la gastronomie en relevant des défis savoureux. Les juges et chefs renommés Gordon Ramsay, Christina Tosi et Joe Bastianich ont préparé bien de nouvelles surprises pour ces apprentis chefs cuisiniers qui se disputeront le grand prix de 100 000 $.