Ma maison bien-aimée

Ma maison bien-aimée présente les propriétaires les plus passionnés de décoration et de design. À chaque épisode, 4 concurrents s’affrontent. Ils ont un point commun : ils sont convaincus que leur maison est la plus belle! Ils se reçoivent à tour de rôle dans le confort de leur demeure. Chaque visite est jugée par les autres concurrents selon des critères précis : la décoration, le confort, l’hospitalité et l’expérience générale. Au terme des 4 visites, un seul d’entre eux sera déclaré gagnant et il empochera la somme de 1000$!