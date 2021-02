Expat - Spécial Canada

Il a parcouru les quatre coins du monde à la rencontre d’expatriés québécois aux histoires aussi fascinantes qu’exotiques. Dès janvier 2021, envolez-vous loin de votre quotidien et retrouvez Jean-Michel Péloquin pour 6 nouveaux épisodes d‘ EXPAT spécial Canada. De Tofino en Colombie-Britannique à Saskatoon en Saskatchewan, en passant par Banff en Alberta, découvrez les destinées atypiques de 14 Québécois établis hors de la province, ces aventuriers et aventurières des temps modernes, dans leur conquête d’un des pays les plus vastes du monde.