Ça va chauffer! Australie

Ça va chauffer! Australie célèbre en grande pompe sa 10e saison! Pour l’occasion, les juges Pete Evans et Manu Feildel accueillent le chef Colin Fassnidge à leur table et réservent aux concurrents de nouveaux défis ainsi que de nouvelles récompenses. Pour la première fois, les meilleurs chefs amateurs du continent austral devront préparer des menus trois services pour le public, et de parfaits étrangers seront invités à tenter leur chance. Qui remportera les grands honneurs et les 250 000 $?