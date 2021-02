Achat à l'aveugle Australie

En Australie, des couples et des familles incapables de trouver et d’acheter une maison qui réponde à leurs besoins confient toutes leurs économies à trois experts. Ces derniers vont alors dénicher la propriété parfaite et l’acheter pour eux. Les nouveaux propriétaires seront-ils heureux de cette acquisition à l’aveugle?