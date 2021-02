Achat à l'aveugle

Feriez-vous confiance à un parfait étranger pour acheter votre maison? Cette émission propose ce concept unique aux enjeux considérables. Six couples confieront ainsi leurs économies et leurs rêves de devenir propriétaire à trois experts : un agent immobilier, un entrepreneur et un architecte. Ces derniers se chargeront de trouver, d’acheter et de rénover les propriétés afin qu’elles répondent aux attentes des couples.