The Walking Dead

Après la mise à mort sanglante commise par l’infâme Negan et ses « Sauveurs », Rick et son groupe de survivants réalisent qu’ils ne parviendront jamais à les raisonner. S’ils veulent éviter de connaître une fin aussi atroce, ils devront trouver un moyen de s’affranchir de ce joug humiliant et de se soulever.