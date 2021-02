Shooter - tireur d'élite

L’ex-tireur d’élite hautement décoré Bob Lee Swagger est hanté par son passé dans cette troisième saison explosive et bourrée d’action. Enlevé par son pire ennemi, il doit compter sur sa femme et un agent des services secrets pour être sauvé avant qu’il ne soit trop tard. De plus, de mystérieux détails concernant la mort en service de son père, un shérif respecté, mettent au jour une conspiration insidieuse plus vaste que personne ne l’aurait imaginée.