Blindspot : mémoire tatouée

Maintenant que le ZIP ne fait plus effet sur sa mémoire, Jane est redevenue Remi, l’agente active de Sandstorm ayant infiltré le FBI pour causer sa perte. Mais le ZIP continue de l’empoisonner, et son seul espoir de guérison réside dans les indices laissés derrière par son défunt frère. Pendant que Jane et Rich DotCom tentent de décoder ces indices, le reste de l’équipe s’embarque dans de nouvelles missions périlleuses aux quatre coins du monde pour arrêter les pires criminels de la planète.