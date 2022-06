Vers une 2e hausse du prix du lait cette année

« C’est important, ça va leur permettre de passer à travers la situation actuelle », résume le porte-parole des Producteurs de lait du Québec, François Dumontier.

Coût des intrants qui grimpe

Si les gens trouvent que tout coûte plus cher, c’est la même chose chez les agriculteurs du Québec. Entre juillet 2021 et mars 2022, le prix des engrais a augmenté de 44 %, celui du carburant de 32 % et celui des aliments pour animaux de 8 %.