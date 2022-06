Incendie à Métis-sur-Mer: un jeune couple perd tout deux jours après avoir emménagé

Un jeune couple qui a quitté la grande ville pour s’installer au bord de la mer a tout perdu dans un incendie, deux jours après avoir emménagé dans leur « coin de paradis » au Bas-Saint-Laurent.

«Quand tu te réveilles et que tu te rends compte que tu n’as plus rien, c’est difficile... On doit repartir à zéro», soupire Myria Mercier-Paquette.