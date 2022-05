Un gel des prix à la SAQ serait une erreur et «irresponsable»

Il y a deux semaines, la députée de Québec solidaire, Ruba Ghazal, réclamait que la société d’État renonce aux augmentations de prix annoncées sur plus de 2500 de ses produits. Cette demande, qui fut ignorée, suivait de peu l’annonce de versements de 9 M$ de bonis aux hauts dirigeants de la SAQ.

L’État en a besoin

Pour celle qui dirige le monopole d’État depuis bientôt quatre ans, l’application d’une telle proposition serait une erreur de gestion.

«Si je paye plus cher et que je gèle mes prix, à la fin de l’année, mon dividende — ce que je remets à l’État — va être moindre. [Or], on sait que l’État a besoin des fonds de la SAQ, et tout cela est réinvesti au Québec. Je pense que ce ne serait pas responsable de le faire.»