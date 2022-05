Six aînés morts gelés à l’extérieur depuis deux ans

« Il perd l’équilibre et tombe sur le sol asphalté assez violemment, de toute sa hauteur. Il arrive à se relever, et à partir de ce moment, il se plaint à haute voix de douleurs », écrit le coroner. Les caméras enregistrent ses plaintes jusqu’à 5 h et il est retrouvé une heure plus tard par un camionneur effectuant une livraison.

Le coroner écrit que selon la réglementation, la RPA devait s’assurer qu’une personne est présente en tout temps pour assurer la surveillance. Or, il déplore que l’aîné n’ait « eu qu’à ouvrir la porte tout doucement pour pouvoir sortir ».

En fait, l’employé sur place dormait dans une chambre « avec à ses côtés un moniteur comme ceux qu’utilisent les parents pour entendre leur bébé à distance ». L’autre moniteur est placé au rez-de-chaussée, ce qui apparaît insuffisant aux yeux du coroner.