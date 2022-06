Réparation mal faite sur leur toit: pour se battre contre RONA, il faut s’accrocher

Le couple envoie une mise en demeure à RONA le 18 mars 2022. Il demande à l’entreprise d’envoyer quelqu’un pour constater les dommages causés par l’infiltration et de reconnaître ses responsabilités.

Pas responsables...

Un inspecteur en bâtiment mandaté par RONA se pointe chez eux le 30 mars. Puis RONA offre de payer 40 % des dommages – toujours évalués à 5000 $ – sans toutefois reconnaître quoi que ce soit.

Le couple refuse et envoie une nouvelle mise en demeure. Ils veulent 100 %.

«Là, ils ne jouent plus au yo-yo, ils étirent l’élastique», illustre Jocelyne.

Un nouvel inspecteur est envoyé par RONA. L’entreprise refuse de montrer son rapport au couple. On leur offre maintenant un chèque de 5000 $ «sans admission aucune et dans le seul but d’éviter les inconvénients relatifs à un litige».

Sans le rapport du deuxième inspecteur, Daniel et Jocelyne sont forcés d’embaucher leur propre inspecteur, qui, lui, constate que le travail a été bâclé en 2014. L’eau ne s’est pas juste infiltrée dans la cheminée, mais aussi à de nombreux endroits dans le comble.

Les dommages pourraient être considérables, mais pour le savoir, il faut ouvrir le toit au complet.