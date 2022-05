Plus de 130 cadres nommés par Québec gagnent plus que le PM

Fin mars, trois dirigeants recevaient un salaire de base supérieur à 500 000 $ et quatorze ont touché de 300 000 $ à 499 999 $.

Du lot, l’ancien directeur national de santé publique, Horacio Arruda, était toujours présent avec une rémunération de 319 700 $ avec ses indemnités.

Celui qui occupe son poste par intérim, depuis janvier, et sous-ministre adjoint à la direction générale de la santé publique, Luc Boileau, a touché, pour sa part, 323 840 $. Il s’agit d’un bond de près de 7 % sur un an, ce qui lui a permis de rejoindre le club des 300 000 $ et plus dans la machine gouvernementale.

En tout, ils sont 161 dirigeants à avoir gagné plus de 200 000 $.

Un chiffre qui augmente

En 2020-2021, le chef du gouvernement François Legault a encaissé un salaire de 205 793 $, dont 95 704 $ comme député et 100 489 $ pour ses fonctions de premier ministre. Il a aussi reçu 9600 $ en frais de fonction.