Après la pandémie, l'inflation et la pénurie de main-d’œuvre compliquent l'organisation de festivals

«J’ai demandé à Garda et ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas soumissionner parce qu’ils n’ont pas assez d’effectifs. Je me cherche une équipe complète. Je n’ai pas assez de gens au Saguenay pour le faire seul et je n’ai pas un chef de sécurité qui peut gérer son équipe. Au pire, si je n’ai pas tous les agents qu’il me faut, on va demander à des bénévoles de surveiller les portes situées à des endroits moins judicieux», affirme M. Poulin.

Les rendez-vous en juin...

FRANCOS DE MONTRÉAL

Du 10 au 18 juin à Montréal

Loud, Louis-Jean Cormier, Émile Bilodeau

https://www.francosmontreal.com

FESTIVAL DE LA CHANSON

Du 16 au 19 juin, à Tadoussac

Diane Dufresne, Vincent Vallières, Patrice Michaud

www.chansontadoussac.com

FESTIVAL Dr MOBILO AQUAFEST

Du 20 au 26 juin 2022