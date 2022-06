Le pouvoir d’achat de 1,7 million d’aînés québécois charcuté

La SV est indexée quatre fois par année, mais il y a un décalage. En gros, la SV est indexée avec un an de retard.

«Je peux comprendre les délais à Ottawa, mais j’ose espérer qu’il y aura un paiement rétroactif lors du prochain ajustement», rêve Pierre Lynch.

Car avec le prix des aliments qui augmente en flèche et aussi celui des loyers, dit-il, de nombreux aînés doivent choisir entre payer le loyer ou payer les médicaments.

«Ça pousse bien du monde à partir en CHSLD, surtout les dames âgées qui vivent seules, qui sont les plus vulnérables», ajoute-t-il.

Les faits s’accumulent

Un récent sondage Léger indiquait par ailleurs que 73% des Québécois comptent diminuer leurs dépenses en raison de l’inflation.

Et selon Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard, 60% de la «classe moyenne inférieure» se prive actuellement de nourriture, car elle coûte trop cher.

Ce qui concorde avec le fait qu’un Canadien sur cinq a déclaré avoir souffert de la faim au moins une fois entre mars 2020 et mars 2022, selon un sondage mené il y a un peu plus de trois mois par Banques alimentaires Canada.

L’organisme ne cesse de répéter que la faim et l’insécurité alimentaire augmentent dans tout le pays et que les Canadiens à faible revenu sont les plus durement touchés par l’inflation.