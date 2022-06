Forcé de se débarrasser de sa ruche d'abeilles, considérée par la Ville comme un élevage d'animaux

Est-ce que plusieurs municipalités sont fermées aux ruches?

Elles sont très rares, mais ça me dérange. Je peux comprendre qu’il ne faut pas perdre le contrôle, mais il faut aussi accommoder les gens. Il n’y a rien de plus normal que de vouloir se faire un 60-70 livres de miel derrière chez soi. Des gens ont commencé avec une ruche et en ont maintenant 200 et ont changé de métier. J’ai débuté avec une en 2005 et j’en ai maintenant 2000!

Quelle est l’importance des abeilles?

Les abeilles à miel ne sont pas les seuls pollinisateurs, mais ce sont les seuls qui peuvent être déplacés. Elles peuvent avoir un effet sur plusieurs kilomètres alors que les abeilles indigènes ont souvent un effet localisé sur environ 200 m et ne peuvent pas suffire aux grandes productions. De 35 à 40 % de notre assiette alimentaire dépend de la pollinisation et l’abeille à miel est le principal pollinisateur.

La mortalité hivernale devrait être inférieure à 15 %, elle était de 21 % dans les 5 dernières années et de 60 % cette année. Pourquoi?

Le parasite Varroa est au Québec depuis 30 ans, mais il a eu l’année dernière un développement exponentiel avec la chaleur et le printemps hâtif. Contrairement aux autres années, la mortalité touche davantage les professionnels que les amateurs. Des grosses exploitations, qui manquent en plus de main-d’œuvre, ont peut-être utilisé la même recette que d’habitude contre le Varroa alors que ce dernier a été plus agressif. On estime aussi que les pesticides sont responsables de 10 % des pertes, concentrés lors des semis en mai.