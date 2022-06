Sécurité routière: fauché sur la piste cyclable, un garçon a frôlé la mort

Le garçon a souffert d’un grave traumatisme crânien, en plus d’avoir trois côtes cassées, l’épaule disloquée, un poumon perforé et des lésions à la rate et au foie.

Longue convalescence

William a finalement quitté l’unité des soins intensifs mardi, afin d’être transféré vers le département de réadaptation, où la route s’annonce longue.