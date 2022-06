Des Airbnb à 2000$ la nuit au lieu de logements

«C’est une décision d’affaires», s’est contenté de dire le président de l’entreprise, Georges Dayan, qui ne souhaitait pas commenter davantage.

Sonder a ainsi pu profiter du changement de zonage pour s’installer au Richmond, juste avant que l’arrondissement du Sud-Ouest ne restreigne considérablement la possibilité d’y faire de la location de type Airbnb.

«C’est sûr que des années plus tard, avec une crise du logement qui est là, c’est frustrant. Là, on s’assure actuellement que des affaires de ce type-là, on n’en ait pas. On a vraiment réglementé», affirme le maire du Sud-Ouest et responsable de l’habitation au sein de l’administration Plante, Benoît Dorais.

Interdit depuis 2019

Depuis 2019, la location de courte durée est interdite dans le Sud-Ouest sauf sur un court tronçon de la rue Notre-Dame.

«L’usage hôtel-appartement, dans une zone résidentielle, était encore autorisé en 2018. Or [Sonder] est aujourd’hui en “droits acquis”», précise la chargée de communication de l’arrondissement, Anyck Paradis.

«Au moment de l’émission du permis, les résidences de tourisme étaient autorisées dans cette zone», s’est également défendu Sonder.

Dans son projet de 300 condos, le Groupe Dayan s’était aussi engagé à construire 15 % de logements sociaux et 15 % de logements abordables. Quarante-sept de ces logements doivent être mis en chantier cet automne.

Hôtels sans réception

La compagnie Sonder peut exploiter des «hôtels» sans employé à la réception, même si la réglementation municipale actuelle ne le permet plus.