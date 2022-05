Tuerie à Uvalde: après la tristesse, la crainte d’être le prochain

«Notre école était en lockdown à cause de l’alerte à l’autre école [Robb], c’était vraiment inquiétant. On ne pouvait pas sortir de notre classe, c’était juste après le dîner», explique Seth Guzman, 7 ans, alors qu’il est venu dessiner des cœurs avec sa petite sœur Tamara, 2 ans, sur les croix des victimes.

Pour leur mère, Sylvia Guzman, la crainte de vivre une situation dramatique semblable avec ses enfants est décuplée depuis la tragédie.

«Ça me fait tellement peur, surtout que cela arrive de plus en plus, et de plus en plus dans des petites villes. À chaque fois, on se demande si ce seront nos enfants les prochaines victimes», confie-t-elle en essuyant des larmes.